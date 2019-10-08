Мэрию Перми обвинили в дискриминации школьников

Родители: вице-мэр Перми Виктор Агеев передал в бессрочную аренду здание школы № 25 частной организации Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермская мэрия занимается дискриминацией детей по социальному статусу, рассказали «URA.RU» родители учеников начальных классов из пермской школы № 25 (ул. Голева, 12). Они утверждают, что администрация отдала часть школы частному образовательному учреждению «Маленькая страна» и теперь их дети вынуждены «сидеть друг на друге».

«В этом году хотели набрать семь первых классов, но набрали шесть. Дети приходят в школу, сидят на полу, там негде расположиться», — рассказала «URA.RU» мать одного из учащихся Татьяна Зыкова. Она пояснила, что раньше в соседнем корпусе свободно обучалось несколько сотен школьников, а сейчас в частном учреждении занимается только 65 детей.

Родители попросили уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светлану Денисову защитить их детей «от дискриминации в сфере образования, проводимой администрацией города». «Департамент образования в 2010 году закрыл бесплатную начальную школу на ремонт, а затем под предлогом аварийности здания законсервировал его для передачи в частные руки. Арендатор открыл платную начальную школу „Маленькая страна“ без проведения капитального ремонта», — сказано в обращении к детскому омбудсмену.

В пресс-службе пермской мэрии на момент публикации произошедшее никак не прокомментировали. Денисова заявила «URA.RU», что ознакомилась с заявлением и взяла ситуацию на личный контроль.