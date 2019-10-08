Пушков предложил механизм, который усложнит жизнь НАТО и США

Сенатор Алексей Пушков считает, что необходимо выработать правила поведения в акваториях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Увеличение присутствия НАТО и США в Черном и Балтийском морях опасно, поэтому необходимо проработать правила поведения в этих регионах. Об этом в Минске, в рамках международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», заявил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

«Мы видим, что в настоящее время разрабатываются планы по увеличению присутствия НАТО в Черном море, недалеко от Калининграда проводятся активные учения. Были эпизоды, когда российские военные самолеты пролетали вблизи судов НАТО. Это опасная ситуация», — приводит слова Пушкова агентство ТАСС.

Российский сенатор считает, что правила поведения в этих зонах должно было быть согласовано, как минимум, с Североатлантическим альянсом. «Если нам удалось договориться с американцами в Сирии, то не вижу причин, по которым нельзя было бы договорится с США по поводу Черного моря и Балтики», — добавил Пушков.

Сенатор отметил, что смысл насыщения акваторий военными кораблями ему не понятен. Ранее подобной активности НАТО в регионах Черного и Балтийского морей не наблюдалось, поскольку было «молчаливое взаимопонимание» между РФ и НАТО о поведении в этих акваториях, но ситуация в сфере безопасности в мире изменилась, в том числе из-за кризиса на Украине.

Ранее генерал США Бен Ходжес обвинил Россию в том, что она препятствует черноморским учениям НАТО, передает НСН.