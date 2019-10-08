СМИ назвали нового покупателя российских истребителей Су-57

В очереди на приобретение российского истребителя пятого поколения Су-57 появилось еще одну государство. Покупкой истребителя заинтересовалось государство Мьянма.
Как пишет издание Military Watch, власти Мьянмы заключили контракт с Москвой на поставку шести самолетов Су-30 еще в 2018 году, однако есть вероятность того, что наличия истребителей поколения 4+ государству может быть недостаточно. «Самолеты Су-57 считаются самыми лучшими в мире истребителями для ведения воздушного боя», — пишет издание, отмечая, что они могут обеспечить внушительное дополнение к обороне страны.
Предполагается, что Су-30 станут дополнением к Су-57, при этом первый вид истребителя могут использовать для обучения пилотов прежде их перехода на истребителей пятого поколения. Точные даты закупки истребителей неизвестны, но, как указано в источнике, это может произойти в долгосрочной перспективе.
Ранее начальник Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара изучит предложение России по поводу поставок новейших истребителей, напоминает RT. Также в приобретении истребителя заинтересованы Индия и Вьетнам.