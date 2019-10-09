В Москву из Германии прибыл радиоактивный поезд

На Белорусский вокзал в Москве прибыл поезд из Германии, в котором нашли вагон с повышенным радиационным фоном. По прибытии его сразу же убрали с путей.
«В одном из вагонов поезда, следующего из Берлина в Москву, польские таможенники зафиксировали превышение радиационного фона. В Москве поезд встретят представители „Радон“ [предприятие, работающее с радиоактивными отходами], они проведут полное обследование „фонящего“ состава», — сообщает агентство Nation News со ссылкой на экстренные службы столицы.
Начальник депо, обслуживающего поезд, Дмитрий Архипов считает, что уровень радиации мог увеличиться из-за онкобольных, которые ездят лечиться в Германию. «Человек, прошедший радиотерапию, он будет фонить — до двух недель. И этот человек, проезжая ранее в этом купе, мог в туалет смыть какие-то средства гигиены, или раствор, или капсулу какую-то», — цитирует представителя депо телеканал 360.
Однако с такой теорией не согласен доктор биологических наук Григорий Аветисов. «Нет такого, не бывает после химии радиации», — уверен специалист.
Отмечается, что при норме в 0,3 микрозиверта в «радиоактивном» вагоне показатель составлял 3 микрозиверта, а под вагоном — 7 единиц. Как отмечают эксперты, радиация в таких объемах не опасна. При этом поезд все-таки сняли с путей, а его проверкой занимались сотрудники МЧС и РЖД, которым не удалось обнаружить следов опасных веществ.