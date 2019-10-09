08 октября 2019

В Москву из Германии прибыл радиоактивный поезд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, железнодорожные пути, ржд, железная дорога, поезд
В депо считают, что повышенный уровень радиации связан с онкобольнымиФото: Анна Майорова © URA.RU

На Белорусский вокзал в Москве прибыл поезд из Германии, в котором нашли вагон с повышенным радиационным фоном. По прибытии его сразу же убрали с путей.

«В одном из вагонов поезда, следующего из Берлина в Москву, польские таможенники зафиксировали превышение радиационного фона. В Москве поезд встретят представители „Радон“ [предприятие, работающее с радиоактивными отходами], они проведут полное обследование „фонящего“ состава», — сообщает агентство Nation News со ссылкой на экстренные службы столицы.

Начальник депо, обслуживающего поезд, Дмитрий Архипов считает, что уровень радиации мог увеличиться из-за онкобольных, которые ездят лечиться в Германию. «Человек, прошедший радиотерапию, он будет фонить — до двух недель. И этот человек, проезжая ранее в этом купе, мог в туалет смыть какие-то средства гигиены, или раствор, или капсулу какую-то», — цитирует представителя депо телеканал 360.

Однако с такой теорией не согласен доктор биологических наук Григорий Аветисов. «Нет такого, не бывает после химии радиации», — уверен специалист.

Отмечается, что при норме в 0,3 микрозиверта в «радиоактивном» вагоне показатель составлял 3 микрозиверта, а под вагоном — 7 единиц. Как отмечают эксперты, радиация в таких объемах не опасна. При этом поезд все-таки сняли с путей, а его проверкой занимались сотрудники МЧС и РЖД, которым не удалось обнаружить следов опасных веществ.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...