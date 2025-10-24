В Госдуме предложили ввести пенсионные надбавки за каждого ребенка

Депутат предложил сделать пенсионные надбавки за каждого ребенка Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В Госдуме предложили ввести пенсионные надбавки за каждого работающего совершеннолетнего ребенка. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов. Депутат пояснил, что речь идет о поддержке многодетных матерей, чей труд по воспитанию детей сегодня учитывается в пенсионной системе недостаточно.

«Сегодняшняя пенсионная система устроена так, что многодетные матери, посвятившие жизнь воспитанию детей, нередко оказываются на грани минимального обеспечения. Формально им засчитывается в стаж период ухода за детьми, но только частично. <...> для страховой пенсии нужно не менее 30. Если женщина никогда официально не работала и не платила взносы, она не дотягивает до минимальных требований», — пояснил депутат ТАСС. По его словам, действующая пенсионная система слабо учитывает вклад женщин, посвятивших себя семье.

Согласно действующему законодательству, уход за четырьмя детьми может быть засчитан в страховой стаж сроком до шести лет. За этот период начисляются пенсионные баллы следующим образом: за первого ребенка — 1,8 балла, за второго — 3,6 балла, за третьего и четвертого — по 5,4 балла. В общей сложности это составляет приблизительно 24 балла, отметил Гаврилов.

Он уточнил, что в таких случаях речь идет уже не о страховой, а о социальной пенсии — она начисляется на пять лет позже и равна прожиточному минимуму пенсионера в регионе. В большинстве случаев женщины, воспитавшие нескольких детей, приравниваются в правах к тем, кто вообще не участвовал в трудовой деятельности. Исключение делается только если есть хотя бы короткие периоды официальной занятости, в противном случае право на страховую пенсию отсутствует.

В Госдуме сейчас рассматривается законопроект, предполагающий отмену ограничений по засчитываемому стажу ухода за детьми. Однако, как подчеркнул Гаврилов, даже эти изменения практически не повлияют на размер выплат. Для этого нужно менять именно систему начисления пенсионных баллов и коэффициентов.

Депутат настаивает, что учет количества и статуса детей должен стать отдельным основанием для надбавок: если ребенок совершеннолетний, работает и платит взносы в пенсионный фонд, его матери должна положена дополнительная выплата к пенсии. Такой подход, по мнению Гаврилова, позволит действительно учитывать социальное значение материнства как вклада в будущее экономики.