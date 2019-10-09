DJ Smash простил обидчиков, которые избили его в пермском клубе

DJ Smash простил обидчиков Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Андрей Ширман (DJ Smash) заявил, что прощает своих обидчиков — экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и промоутера Сергея Ванкевича, которые избили его в клубе. Он отметил, что нужно уметь отпускать ситуацию.

На своей странице в Instagram Ширман заявил, что прощает обидчиков в честь еврейского праздника. «В еврейский День прощения я хочу совершить великодушный поступок и простить тех двух персон, которые совершили достаточно неприятный и неправильный поступок в прошлом году. Нужно быть великодушным и уметь прощать, поэтому они полностью свободны. Нужно уметь отпускать», — написал музыкант.

DJ Smash, простив обидчиков в душе, не стал уточнять, готов ли он отказаться от материальных претензий. Как ранее писало «URA.RU», за компенсацию морального вреда и восстановление физического здоровья он требовал с пермяков 500 тысяч рублей, в иске предъявлялся «утраченный доход» в размере более 10 млн рублей из-за травмы, а также более 700 тысяч рублей судебных издержек.

Конфликт между DJ Smash и экс-депутатом (а также его приятелем Сергеем Ванкевичем) произошел в феврале 2018 года в баре «Дом культуры» в Перми. Телепнева и Ванкевича признали виновными в умышленном причинении вреда здоровью и приговорили обоих к двум годам лишения свободы.

3 октября стало известно, что промоутер Сергей Ванкевич вскоре может выйти на свободу. Реальный срок ему заменили на ограничение свободы. Осужденному оставалось отбывать наказание 1 год и два месяца.