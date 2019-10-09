В Минкомсвязи раскритиковали идею о блокировке электронной почты россиян

Законопроект, предполагающий блокировку пользователей мессенджеров и электронной почты, невозможно реализовать на практике. Таким мнением поделились в Минкомсвязи РФ.
«Мы считаем, что очень опасно — выносить законы, которые нереализуемы технически и дискредитируют власть в глазах граждан. Мессенджер и сервис не должны видеть переписку своих клиентов», — передает ТАСС слова источника из ведомства. В Минкомсвязи уточнили, что введение подобных правил приведет к тому, что все российские пользователи начнут уходить в иностранные сервисы и скачивать VPN [технология, позволяющая обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети].
Ранее в Госдуме выступили с предложением блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты, которые распространяют запрещенную в РФ информацию. Представители власти считают, что необходимо блокировать не отдельные сообщения пользователя, а весь его аккаунт, уточняет «Ридус».