Арестованный экс-сенатор назвал генерала из Росгвардии заказчиком своего дела

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, содержащийся под стражей по обвинению в организации убийств, заявил, что уголовное преследование его семьи осуществлялось по инициативе генерал-лейтенанта Казимира Боташева, начальника управления разведки Росгвардии. Об этом экс-сенатор рассказал на заседании суда, на котором ему продлили срок ареста.
Арашуков утверждает, что Боташев, бывший в 2013—2017 годах главой МВД Карачаево-Черкессии, «заказал» дело против него из мести. По словам экс-сенатора, Боташев якобы был возмущен тем, что Арашуков не поддержал его в стремлении стать главой республики в 2016 году. «Боташев сказал, что теперь у него руки развязаны и он сделает все, чтобы меня уничтожить», — приводит РБК слова Арашукова.
Бывший сенатор заявил, что уголовное преследование осуществлялось при финансовой поддержке семьи Вячеслава Дерева, экс-сенатора от Карачаево-Черкессии. По словам Арашукова, Боташев получил от родных Дерева 5 миллионов долларов. Сын Дерева Эдуард назвал слова Арашукова «полным бредом» и заявил, что готовит иск о клевете, уточняет издание.
В департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии не смогли оперативно прокомментировать обвинения Арашукова в адрес Боташева. В ведомстве попросили журналиста «URA.RU» направить официальный запрос.
Конфликт семьи Арашуковых и Вячеслава Дерева разгорелся из-за того, что последний в 2012 году, будучи сенатором, назвал Рауля Арашукова и его отца Рауфа причастными к ряду убийств в Карачаево-Черкессии, передает «Национальная служба новостей». После этого против Дерева возбудили уголовное дело, которое он сам считает местью за свои слова.
Экс-сенатора Арашукова задержали в конце января прямо во время заседания Совета Федерации, напоминает «Утро.ру». Его обвиняют в причастности к заказным убийствам двух человек.