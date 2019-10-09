08 октября 2019
07 октября 2019

Человека Текслера представили элите страны в Москве. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2015. Санкт-Петербург. Итоговое, матвиенко валентина, портрет
Валентина Матвиенко (на фото) представила коллегам челябинского сенатора Маргариту ПавловуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-омбудсмена Челябинской области Маргариту Павлову 9 октября официально представили членам Совета Федерации РФ. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко вручила уралочке удостоверение сенатора, передает корреспондент «URA.RU».

Павлова представляет регион в Совете Федерации по инициативе губернатора Алексея Текслера. 26 октября Заксобрание области утвердило ее отставку с должности уполномоченного по правам человека. Ранее она работала детским омбудсменом и телеведущей.

Текслер включил Павлову в свою сенаторскую тройку на осенних выборах. Она составила компанию лидеру регионального отделения «Справедливой России» Валерию Гартунгу и председателю Заксобрания области Владимиру Мякушу.

В правительстве региона рассматривают кандидатов на пост омбудсменов. Два претендента прислали письма с просьбой рассмотреть их среди прочих персоналий.

Совет Федерации. Маргарита Павлова. Скрин с экрана
Фото: Совет Федерации РФ

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