Экс-омбудсмена Челябинской области Маргариту Павлову 9 октября официально представили членам Совета Федерации РФ. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко вручила уралочке удостоверение сенатора, передает корреспондент «URA.RU».
Павлова представляет регион в Совете Федерации по инициативе губернатора Алексея Текслера. 26 октября Заксобрание области утвердило ее отставку с должности уполномоченного по правам человека. Ранее она работала детским омбудсменом и телеведущей.
Текслер включил Павлову в свою сенаторскую тройку на осенних выборах. Она составила компанию лидеру регионального отделения «Справедливой России» Валерию Гартунгу и председателю Заксобрания области Владимиру Мякушу.
В правительстве региона рассматривают кандидатов на пост омбудсменов. Два претендента прислали письма с просьбой рассмотреть их среди прочих персоналий.