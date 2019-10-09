За гибель шахтеров Уралкалия в Прикамье виновных лишили свободы суммарно на 19 лет

Соликамский городской суд признал виновными пять человек в гибели горняков на шахте «Уралкалия» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета ЧП на шахте "Уралкалия" в Соликамске

Соликамский городской суд Пермского края признал виновным пять человек в гибели девяти горняков на шахте «Уралкалия», сообщает пресс-служба суда. Одного осужденного лишили свободы на 3 года, остальных — на четыре года, отбывать наказание все пять человек будут в колонии-поселении.

«А., К., Ч., К., С. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 217 УК РФ. Время содержания под стражей до дня вступления приговора в законную силу зачтен в срок отбытия наказания в колонии-поселении, из расчета один день за два дня», — сказано в сообщении Соликамского городского суда. Приговор в законную силу не вступил.

По данным агентства, речь идет о Станиславе Седове — сотруднике компании-подрядчика «УС-30 СМУ-680», горных мастерах Игоре Чукаеве и Андрее Купряшкине, начальнике объекта шахтостроительного комплекса Андрее Артюхине и начальнике участка № 5 Максиме Канищеве.

Обвинение полагает, что осужденные намеренно нарушили требования промышленной и противопожарной безопасности и охраны труда, проводя огневые работы на шахте с использованием газового оборудования.

По версии следствия, именно эти нарушения привели к трагедии, которая произошла 22 декабря 2018 года. Тогда в стволе одной из шахт возник пожар и пространство под землей заполнилось дымом. В результате ЧП погибли девять работников шахты, до которых не смогли добраться горноспасатели. Восемь человек выбрались на поверхность. Предприятию был причинен ущерб на сумму более 64 млн рублей.