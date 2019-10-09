Злоумышленница обманом завладела около девятью млн рублей доверчивых пенсионеров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ямальцы пожаловались на бездействие полиции в расследовании уголовного дела по факту мошенничества. Пенсионеров обманули на девять миллионов рублей. По словам адвоката одной из потерпевших Евгения Гудимова, полиция не спешит расследовать дело.

Тему в своем паблике «Работа на Север» соцсети «ВКонтакте» поднял депутат Заксобрания Ямала Иван Вершинин. Он сообщил, что обращение от ямальцев поступило депутату Госдумы от ЛДПР Евгению Маркову. По версии адвоката, в 2014 году и частично в 2015, женщина, которая проживает в районе Коротчаево (Новый Уренгой), решила обогатиться за счет местных пенсионеров. Ввела их в заблуждение: представлялась коммерсантом и уговаривала вложиться в некое дело, обещая процент от прибыли.

В беседе с «URA.RU» адвокат Гудимов сообщил, что уголовное дело на женщину завели 21 декабря 2018 года. «Никаких подвижек нет. Обращались в прокуратуру. Она один раз внесла требование об устранении этой „волокиты“. Требование рассмотрели, следователя наказали. Это было около четырех месяцев назад. После этого ничего не изменилось», — отметил адвокат.

По его словам, потерпевшими признаны четыре человека, а общая сумма нанесенного ущерба составляет порядка девяти млн рублей. В полиции знают где находится женщина, но ничего не предпринимают, говорит адвокат.

Получить комментарий в пресс-службе окружного МВД корреспонденту «URA.RU» не удалось. В ведомство был направлен официальный запрос. Ответ на момент публикации не получен.