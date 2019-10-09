Суд вынес наказание стрелку из тюменского торгового центра

Виновника перестрелки в ТЦ «Кристалл» осудили Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Устроивший стрельбу в тюменском торговом центре «Кристалл» Паруйр Колозян избежал наказания по тяжелой уголовной статье. Ленинский районный суд 9 октября приговорил молодого человека к 11 месяцам исправительных работ, сообщили в пресс-службе госоргана.

«Был осужден по ст. 115 ч 2 п. „в“ УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — рассказали в пресс-службе Ленинского суда Тюмени. В ходе заседания судья переквалифицировал тяжелую статью «Покушение на убийство» на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», поскольку не нашел признаков преступления. На время отработки приговора из зарплаты Колозяна будет удерживаться 15 процентов заработка в пользу государства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 3 июля в ТЦ «Кристалл» Тюмени произошел скандал между представителями армянской и корейской диаспор, в ходе конфликта осужденный выхватил оружие и выстрели сопернику в руку. В торговом центре началась срочная эвакуация, на место происшествия прибыла полиция. Стрелявшие сбежали с места происшествия по крыше и скрылись на дорогих иномарках, после чего был объявлен план-перехват. Ночью 4 июля нарушителей задержали.