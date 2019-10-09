Уральский инвестор уличил сургутских депутатов в популизме

Депутаты Сургута провели отдельную встречу, где обсуждали финансовую модель концессионного соглашения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В «Корпорации «СТС» ответили на критику депутатов, у которых возникли вопросы к финансовой модели концессионного соглашения теплосетей Сургута. Этот документ сейчас находится на изучении в мэрии и городской думе.

Депутаты Сургута 4 октября провели отдельную встречу укороченным составом, после которой направили потенциальному инвестору целый перечень вопросов о концессии. В «Корпорации „СТС“ отметили, что среди замечаний есть дельные предложения, они будут включены в итоговую частную инициативу. Однако есть и другие примеры, где народные избранники манипулировали цифрами, вырванными из контекста. „Можно предположить, что для ряда депутатов, принимавших участие в этом обсуждении, возможная концессия вызывает интерес не столько с экономической точки зрения и попыток проявить заботу о городе, сколько в попытке заработать политические очки на важном для города и региона проекте“, — заявили корреспонденту „URA.RU“ в „Корпорации ‚СТС‘.

Потенциальный инвестор также отметил, что сейчас в Сургуте действует пять тарифов для потребителей тепла. В результате заключения концессионного соглашение он станет единым для всего города. Его расчеты пока готовятся, но в корпорации подчеркнули, что итоговые цифры пройдут экспертизу на уровне регионального правительства, чтобы защитить интересы жителей крупнейшего города ХМАО.

В сургутской мэрии журналисту агентства сообщили, что в ближайшее время пройдет очередное собрание рабочей группы, где чиновники, депутаты и представители «Корпорации «СТС» смогут воочию задать друг другу интересующие вопросы.

Ранее «URA.RU» писало, что в 2020 году новостройки Сургута могут остаться без тепла. Чтобы этого избежать, в отрасль требуются многомиллиардные вложения. Представители общественности, бизнеса и власти еще весной пришли к выводу, что самым реальным механизмом для реализации планов является концессия в сфере ЖКХ.