Матвиенко выступила с обращением к россиянкам

Валентина Матвиенко — один из наставников конкурса «Лидеры России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала женщин участвовать во всероссийском конкурсе молодых управленцев «Лидеры России». Она напомнила, что ее подопечная (Матвиенко — один из наставников «Лидеров России») была назначена в российский фонд прямых инвестиций.

«Я уверена, что ярких женщин у нас в стране не меньше, чем мужчин. Еще есть время не опоздать — испытать себя. Знаете, женщины-лидеры, они приносят особые женские качества в состав лидеров, в ту работу, которая затем поручается. И мне кажется, это важно», — цитирует Матвиенко «Ридус». Спикер Совфеда также отметила, что предыдущие конкурсы «доказали свою эффективность».

«Моя подопечная назначена в российский фонд прямых инвестиций. Она активно работает и еще занимается проектом „Женское лидерство“», — добавила Матвиенко.

Как писало «URA.RU», накануне стартовал третий сезон «Лидеров России» — флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей», созданной администрацией президента. С 2017 года на участие в конкурсе было подано более 426 тысяч заявок, 180 тысяч из них было одобрено. Также за это время более 150 победителей получили назначения в органах власти и коммерческих компаниях. Финал «Лидеров России» пройдет с 30 марта по 4 апреля в Сочи.