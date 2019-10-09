Ямальский активист уехал за границу, опасаясь за собственную жизнь

Мужчина сейчас пытается получить убежище в Беларуси Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экоактивист из Губкинского (ЯНАО) Александр Можаев, в отношении которого возбудили уголовное дело за угрозу убийством, уехал в Белоруссию, опасаясь за свою жизнь. Об этом он сам сообщил «URA.RU». Активиста пытаются через суд признать психически невменяемым и отправить на лечение.

Летом 2019 года между Можаевым и руководством мусорного полигона в Губкинском (МУП «Автодорсервис», — прим. ред.) возник конфликт. Мужчина приехал на свалку, где снимал ролик о том, как загрязненная вода с полигона попадает в окрестные водоемы. К нему подошли сотрудники свалки и сказали, что он находится на чужой территории незаконно. После небольшой перепалки, по словам активиста, в целях самообороны он выстрелил в воздух, чтобы покинуть территорию свалки.

«Я уехал из России в Белоруссию опасаясь за свою жизнь. Это дело полностью сфабриковано 100%», — сообщил Можаев. Он добавил, что перед отъездом успешно повторно прошел медкомиссию на ношение оружия: «Тем самым я доказал, что я психически нормальный человек».

Судебное заседание, где решалось нужно ли отправить мужчину в психиатрический стационар, состоялось 9 октября. Адвокат активиста Алексей Зорин сообщил «URA.RU», что рассмотрение этого дела отложили до 11 октября.

На сайте губкинского райсуда не указано об отложении рассмотрения дела. Получить оперативный комментарий там не удалось.