Осужденный, которого били и насиловали в пермской колонии, сделал первые заявления на свободе

Дмитрий Сергеев намерен добиваться уголовного преследования виновных в скандальной колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пермской колонии избили и изнасиловали осужденного

Осужденный Дмитрий Сергеев, которого избили и изнасиловали в исправительной колонии №9 Соликамска (Пермский край), поделился с «URA.RU» своими планами. Сегодня, 9 октября, сразу после освобождения он заявил, что переезжает жить в Москву, где продолжит разоблачать поборы и издевательства в колонии.

«Конечно, я буду обращаться в Европейский суд по правам человека в связи с историей, [произошедшей в колонии]. Когда я освобождался, начальник колонии [Салим] Абдурахманов мне сказал — „Сергеев, не делай такой глупости, подумай хорошо“. Но у меня есть осужденные, которые для меня добывали кое-какую информацию — это я все обнародую», — сказал Дмитрий Сергеев.

Он признался, что не думал о том, что история с избиением и изнасилованием в ИК-9 получит такую широкую огласку. «Меня после этого начали отдельно, хорошо кормить, как на воле. Начальник колонии лично интересовался, требуется ли мне что-то для освобождения. Я ему сказал, что нужны кроссовки. На следующий день мне их привезли. Я, конечно, был очень удивлен», — заявил бывший осужденный.

Также он отметил, что сразу после освобождения намерен устроиться на работу и заняться правозащитной деятельностью. Сергеев намерен помогать бывшим осужденным отстаивать свои права.