Зеленский хочет доказать, что Украина не виновна в крушении малайзийского Boeing

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком сотрудничество в расследовании причин крушения Boeing MH17 в небе над Донбассом.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о крушении самолета рейса МН17 «Малайзийских авиалиний», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Украины. Какие-либо иные детали и подробности встречи Зеленского с высокопоставленным голландским дипломатом пока официально не разглашаются. Между тем, по информации украинских СМИ, президент Украины мог опровергнуть данные о вине своей страны в крушении самолета. Примечательно, что встреча состоялась на фоне сообщений о том, что парламент Нидерландов единогласно поддержал требование расследовать действия Украины в связи с катастрофой малайзийского Boeing.
Крушение Boeing MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло в июле 2014 года на территории Донбасса. В катастрофе погибли 298 человек. В августе 2019 года Украина передала Нидерландам материалы дела против трех россиян и украинца, которых Киев называет «подозреваемыми в причастности к крушению», передает агентство Nation News.
Ранее обнародовать некие новые доказательства по крушению Boeing MH17 в Донбассе пообещал немецкий частный детектив Йозеф Реш. По мнению военных экспертов, его информация вполне может доказать непричастность России к данной трагедии.