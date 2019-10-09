08 октября 2019

Нидерланды установят роль Украины в крушении малайзийского Boeing

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Pixabay. Екатеринбург, флаг, нидерланды
Голландские власти узнают, почему воздушное пространство над востоком Украины не было закрытоФото: pixabay.com / Pixabay License
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Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Парламент Нидерландов единогласно поддержал требование расследовать действия Украины в связи с катастрофой малайзийского Boeing. Об этом стало известно из документов, опубликованных на сайте голландского парламента.

«Для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украины необходимо дальнейшее изучение фактов», — цитирует документ «Федеральное агентство новостей». Теперь правительство Нидерландов должно изучить факты по данному вопросу и по итогу сообщить о результатах нижней палате парламента.

Теперь голландские власти займутся изучением вопроса, почему воздушное пространство над востоком Украины, где тогда происходили военные столкновения, не было закрыто. «Украине нечего скрывать, важнее расследовать причины катастрофы», — приводит слова украинского посла Всеволода Ченцова «Национальная служба новостей».

Крушение Boeing MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло в июле 2014 года на территории Донбасса. В катастрофе погибли 298 человек. В августе 2019 года власти Украины передали Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и украинца, которых Киев называет «подозреваемыми в причастности к крушению», передает агентство Nation News.

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