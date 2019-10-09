Нидерланды установят роль Украины в крушении малайзийского Boeing

Парламент Нидерландов единогласно поддержал требование расследовать действия Украины в связи с катастрофой малайзийского Boeing. Об этом стало известно из документов, опубликованных на сайте голландского парламента.
«Для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украины необходимо дальнейшее изучение фактов», — цитирует документ «
Теперь голландские власти займутся изучением вопроса, почему воздушное пространство над востоком Украины, где тогда происходили военные столкновения, не было закрыто. «Украине нечего скрывать, важнее расследовать причины катастрофы», — приводит слова украинского посла Всеволода Ченцова «Национальная служба новостей».
Крушение Boeing MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло в июле 2014 года на территории Донбасса. В катастрофе погибли 298 человек. В августе 2019 года власти Украины передали Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и украинца, которых Киев называет «подозреваемыми в причастности к крушению», передает агентство Nation News.