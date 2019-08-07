Немецкий детектив выяснил, кто виновен в гибели «Боинга» на Донбассе

Расследование крушения «Боинга» может сдвинуться благодаря новой информации Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Немецкий частный детектив Йозеф Реш в ближайшее время готов предоставить доказательства по крушению Boeing MH17 в Донбассе. Ранее материалы расследователя отказались рассматривать представители международной следственной группы.

«Все мои данные об этой катастрофе будут обнародованы. При обнародовании будет все представлено, кто это был… с именами. Фотографии со спутников есть в наличии, которых якобы больше нет у США… Они имеют весьма существенное значение и также будут обнародованы», — рассказал детектив РИА «Новости».

Реш также уточнил, что готов выступить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) свидетелем по искам родственников жертв крушения MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года, если подобный процесс все же будет организован.

Между тем власти Нидерландов и международная следственная группа в конце июля отказались принять информацию частного детектива из Германии.

Boeing «Малайзийских авиалиний» упал в районе боевых действий в Донецкой области в июле 2014 года, напоминает агентство Nation News. Расследованием крушения занимается Совет по безопасности Нидерландов. Все стороны конфликта на Украине отрицают причастность к катастрофе, и ряд стран обвиняет в произошедшем Россию. Как отмечает «Национальная служба новостей», ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что к катастрофе причастна украинская сторона, которая якобы сбила пассажирский самолет и скрыла все следы. Однако киевские власти называют его слова ложью.