Генерал из Госдумы раскритиковал власти за низкие пенсии военных

Владимир Шаманов выступил с довольно резонансным заявлением Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Генерал-полковник запаса Владимир Шаманов, ныне заседающий в Госдуме и возглавляющий думский комитет по обороне, выступил с критикой правительства РФ. Поводом для этого стали низкие пенсии военных пенсионеров.

«Военные пенсии в 2020 году также будут проиндексированы только на 3%, поскольку их индексация привязана к денежному довольствию военнослужащих. По данным комитета по обороне, это будет самый низкий рост военных пенсий по меньшей мере с 2013 года», — пишет РБК со ссылкой на заключение комитета ГД по обороне на правительственный проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Парламентарии акцентируют внимание на том, что в текущем году пенсии российским военным и силовикам проиндексировали на 6,3% (с октября), то есть выше прогнозной инфляции (3,8%). По мнению народных избранников (в том числе и Владимира Шаманова), правительство РФ постоянно уклоняется от выполнения законодательно закрепленных пенсионных гарантий граждан, уволенных с военной службы.

Ранее сообщалось, что на военные пенсии в 2020—2022 годах министерство финансов РФ планирует выделить на 600 миллиардов рублей больше нынешнего уровня. К военным пенсионерам относят бывших сотрудников Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН и других структур. При этом, на социальные доплаты к «гражданским» пенсиям из бюджета за четыре года потратят около 370 миллиардов рублей. Такие выплаты позволяют «дотянуть» пенсию до уровня прожиточного минимума.