09 октября 2019

Санитарки главного онкодиспансера Петербурга пожаловались на низкую зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в Кардиоцентре Яна Габинского. Екатеринбург, реанимация, врачи, скорая помощь, больница
Санитарам урезали зарплату без объяснения причин, утверждают активистыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Санитарки петербургского городского онкологического диспансера пожаловались на крайне низкие зарплаты и нарушения трудового законодательства. Об этом они рассказали профсоюзу «Альянс врачей», который опубликовал на YouTube репортаж из онкоцентра.

«Заработная плата санитарок не соответствует майским указам президента. Сейчас она составляет около 24 тысяч рублей, а должна быть не менее 60 тысяч, — говорится в видеозаписи организации. — Должно быть 4 санитара, а тут всего две санитарки в одну смену обслуживают суммарно более 80 коек».

По словам санитарки отделения химиотерапии Елены Корнеевой, доплату в размере 9 тысяч рублей руководство отменило еще в сентябре прошлого года. Причину якобы не объяснили, а соответствующий документ был подписан задним числом.

Кроме того, как утверждает «Альянс врачей», должностные инструкции учреждения для санитарок противоречат профессиональному стандарту Минтруда, добавили в профсоюзе. По его данным, санитарок принуждают помимо прямых обязанностей делать работу младших медсестер и уборщиц, а уборщиц — работу санитарок.

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