Санитарки главного онкодиспансера Петербурга пожаловались на низкую зарплату

Санитарки петербургского городского онкологического диспансера пожаловались на крайне низкие зарплаты и нарушения трудового законодательства. Об этом они рассказали профсоюзу «Альянс врачей», который опубликовал на YouTube репортаж из онкоцентра.
«Заработная плата санитарок не соответствует майским указам президента. Сейчас она составляет около 24 тысяч рублей, а должна быть не менее 60 тысяч, —
По словам санитарки отделения химиотерапии Елены Корнеевой, доплату в размере 9 тысяч рублей руководство отменило еще в сентябре прошлого года. Причину якобы не объяснили, а соответствующий документ был подписан задним числом.
Кроме того, как утверждает «Альянс врачей», должностные инструкции учреждения для санитарок противоречат профессиональному стандарту Минтруда, добавили в профсоюзе. По его данным, санитарок принуждают помимо прямых обязанностей делать работу младших медсестер и уборщиц, а уборщиц — работу санитарок.