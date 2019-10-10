Игорь Сечин согласен продать долю «Роснефти» в амбициозном активе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госкомпания «Роснефть» может продать миноритарную долю в арктическом нефтяном проекте «Восток ойл». Однако произойдет это лишь после того, как нефтяная компания получит огромные льготы, о предоставлении которых она уже давно просит российские власти.

«Рассматривается возможность продать от 15 до 20% в компании, которая может объединить Пайяхское месторождение «Нефтегазхолдинга», Лодочное, Тагульское, Ванкорское, восточнотаймырские месторождения «Роснефти» и ее совместный проект с ВР «Ермак нефтегаз», — пишет газета «Ведомости». По данным издания, выкупить долю «Роснефти» в проекте «Восток ойл» уже всерьез готовы многие российские и зарубежные бизнес-структуры. Тем не менее, окончательное решение по этому поводу будет принято только после того, как глава «Роснефти» Игорь Сечин сумеет добиться получения солидных льгот для руководимой им компании.

Ранее возглавляемая Игорем Сечиным российская нефтяная компания «Роснефть» выступила с резкой критикой Минфина РФ и заявила о предвзятости ведомства Антона Силуанова. Это связано с отказом министерства в выделении «Роснефти» льгот на триллионы рублей для реализации амбициозного проекта по освоению Арктики «Восток Ойл». Сечин считает подход Минфина «непоследовательным, а возможно, и субъективным». По его мнению, «Минфин и лично Антон Силуанов» готовы поддержать инвестиционные газовые проекты в отличие от «Восток Ойла», несмотря «на схожесть условий».