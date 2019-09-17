Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей

Игорь Сечин и его подчиненные считают, что Минфин действует субъективно и непоследовательно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Возглавляемая Игорем Сечиным российская нефтяная компания «Роснефть» выступила с резкой критикой Минфина РФ и заявила о предвзятости ведомства Антона Силуанова. Это связано с отказом министерства в выделении «Роснефти» льгот на триллионы рублей для реализации амбициозного проекта по освоению Арктики «Восток Ойл».

«Глава „Роснефти“ Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей „Восток Ойлу“», — сообщает « Коммерсант ».

Сечин считает подход Минфина «непоследовательным, а возможно, и субъективным». По его мнению, «Минфин и лично Антон Силуанов» готовы поддержать инвестиционные газовые проекты в отличие от «Восток Ойла», несмотря «на схожесть условий». Сечин подчеркивает, что этим проектам Минфин готов предоставить и налоговые льготы, и средства ФНБ. Речь, по информации журналистов, идет о проектах «Новатэка» и «Газпрома» — «Арктик СПГ-2» и «Балтийском СПГ».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что министерство финансов РФ действительно предложило ввести мораторий на льготы на разработку новых нефтегазовых месторождений в Арктике. Заняться освоением Арктики должен «Восток Ойл», проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова. Средства пойдут на уже разрабатываемый Ванкорский кластер и новую Пайяхскую группу, находящуюся на стадии геологоразведки. Сечин выразил готовность вложить в освоение региона около 5-8,5 триллионов рублей, если государство предоставит льготы.