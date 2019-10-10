Глава СПЧ оценил идею возвращения смертной казни в РФ

Михаил Федотов высказался против отмены моратория на смертную казнь в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

России необходимо улучшение судебной системы, однако даже при ее идеальном устройстве применять такую меру наказания, как смертная казнь, нельзя, поскольку никогда нельзя исключать вероятность судебной ошибки. Такое мнение выразил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.

«То, что нам надо улучшать судебную систему, это одно. Но даже при идеальной системе нельзя применять такую меру наказания, как смертная казнь. <…>. Никогда не исключается судебная ошибка. Такое наказание <…> не предполагает возможности поворота исполнения судебного решения», — приводит РИА «Новости» слова Федотова. В качестве хорошей альтернативы он указал на пожизненное заключение. Эта мера не позволит преступнику повторно пойти на преступление, но в то же время способна «реанимировать» человека в том случае, если приговор был вынесен по ошибке. Более того, по словам главы СПЧ, ни в одной стране мира смертная казнь не снизила уровень преступности.

Мораторий на казнь в России действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведет в исполнение в 1996 году. С того времени вопрос об отмене моратория поднимался неоднократно, в том числе для осужденных за терроризм, но в 2015 году Госдума отказалась от этой инициативы. 10 октября отмечается всемирный день борьбы со смертной казнью.