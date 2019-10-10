Жители уральского города пожаловались на власти в ЕСПЧ

Жители Закаменки, собрав деньги на газопровод, третий год вынуждены согреваться дровами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Златоуста Челябинской области от имени 800 семей обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на затягивание подачи газа в поселок Закаменский. Построенный газопровод, ставший одной из причин досрочной отставки мэра Вячеслава Жилина, бездействует уже два года. И, судя по всему, так и не будет запущен в обозримом будущем.

«Не так давно нам в руки попала Дорожная карта по разрешению ситуации с газоснабжением поселка (как минимум уже третья в этом году). Карту составлял новый, уже третий по счету, руководитель МБУ „Капитальное строительство“ (имеющий судимость за превышение должностных полномочий) и замглавы города по инфраструктуре. И вот эта команда „эффективных управленцев“ указала — срок пуска газа потребителям 30 апреля 2020 года, — говорится в жалобе Зилины Хайрулиной (имеется в распоряжении „URA.RU“). — Бывший мэр города Жилин, когда еще был в должности, этот документ согласовал, и теперь на наши обращения и вопросы, когда будет газ, и местные, и областные чиновники говорят, что будут руководствоваться это картой и никак иначе. То есть газа у нас таки и не будет!».

«Мы считаем, что подвергаемся бесчеловечному и унижающему наше достоинство обращению со стороны российских властей… Вы — наша последняя надежда!» — говорится также в заявлении.

Газопровод в поселок Закаменский из-за конфликта мэрии и «Златгазстроя» простаивает уже третий год, став поводом для нескольких митингов и обсуждения на пятичасовой встрече златоустовцев и губернатора. После нее произошла досрочная отставка главы города.