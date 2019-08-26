Алексей Текслер (на переднем плане) только один раз позволил Вячеславу Жилину (за спиной) проехать в его микроавтобусе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На встрече с жителями Златоуста 26 августа врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера попросили отправить в отставку мэра Вячеслава Жилина, передает корреспондент «URA.RU». В Златоуст приехали председатель Контрольно-счетной палаты региона (КСП) Алексей Лошкин, зампредседателя КСП Юрий Подшивалов и начальник Главного контрольного управления правительства области (ГКУ) Дмитрий Агеев.

«Я предложил Жилину уйти, он уходить не хочет, — заявил жителям Текслер. — 8 сентября проведем опрос, нужен вам такой мэр или нет».

На встречу с Текслером местные жители приехали за два часа, чтобы попасть в зал, который к приезду главы региона был набит битком. «Уходи, уходи!», — стал скандировать зал, адресуя свой призыв к мэру, когда сотрудники администрации города пытались доложить Текслеру, что в городе нет проблем.

Жилин встречал Текслера на въезде в город. Но позже мэру не нашлось места в автобусе с врио губернатора. Текслер побывал на биатлонном стадионе имени Ишмуратовой, строительство которого идет уже несколько лет. Темпы работ и его не устроили. «Объект мирового уровня, ещё не сдали, а выглядит так, словно ему уже сто лет!», — заявил Текслер. Со стадиона Текслер поехал в Закаменку, где не могут ввести в эксплуатацию газопровод. От Жилина потребовали обеспечить жителей газом.

Это впервые, когда вместе с главой региона в муниципалитет едут ревизоры столь высокого уровня. Скоро состоится коллегия КСП по итогам проверки мэрии, и материалы будут переданы в прокуратуру. По материалам ГКУ уже расследуется уголовные дела.

Алексей Лошкин показывает Алексею Текслеру, в каком состоянии недостроенный стадион Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зал был набит битком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU