ФСБ подвела под уголовное дело начальника ГИБДД в Челябинской области

Майор полиции отдавал незаконные распоряжения подчиненным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник отдела ГИБДД в Катав-Ивановске (Челябинская область) Эдуард Дегтярев стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах.

«Летом майор Дегтярев приказал подчиненным отпустить водителя, который сел за руль, не имея права управлять транспортным средством. Об этом узнали сотрудники ФСБ, началось расследование. Возможно, в ходе него выявили еще какие-то случаи», — рассказал источник.

«Дегтярев задержан сотрудниками службы собственной безопасности совместно с сотрудниками УФСБ по региону. Установлено, что он устно дал распоряжение инспекторам не привлекать к административной ответственности водителя, нарушившего ПДД. Материалы службы собственной безопасности передали в следственные органы. Мужчина отстранен от службы, в случае выявления его вины его уволят по дискредитирующим обстоятельствам, а к его начальникам применят меры дисциплинарной ответственности», — сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по Челябинской области.

«Уголовное дело в отношении полицейского возбуждено по ч.1 ст. 286 УК РФ», — подтвердил агентству старший помощник руководителя регионального СУ СКР Владимир Шишков. В пресс-службе УФСБ по региону оперативно получить комментарий не удалось.

Ранее ГУ МВД по Челябинской области отстранило от работы главу отдела МВД по Пластовскому району Михаила Сырмолотова. Высокопоставленного полицейского и нескольких его подчиненных подозревают в нелегальном бизнесе — помимо транспортных перевозок силовики «кошмарили» конкурентов.