Экс-руководитель курганского района, которому поджигали дом, претендует на пост главы

Бывший глава Далматовского района Курганской области Александр Столбов подал документы на пост руководителя муниципального образования. В конкурсе по отбору кандидатур фигурирует всего два претендента, рассказали «URA.RU» в администрации района.
«Документы подал Александр Столбов, председатель Далматовской районной думы. Второй кандидат — Валерий Евсельев, начальник пожарно-химической станции „Лесопожарного центра“», — сообщила «URA.RU» специалист по связям с общественностью администрации Далматовского района.
Столбов руководил районом с 2009 года. Выборы проходили по прежней системе — с участием избирателей. За Столбова проголосовали 70% жителей района. Сразу после выборов в коттедж Столбова злоумышленники кинули зажигательную смесь, часть дома выгорела.
Второй кандидат Валерий Евсельев известен тем, что привлекался к уголовной ответственности за растрату и служебный подлог. В суде был полностью оправдан и отсудил компенсацию у государства в размере 35 тысяч рублей.
Конкурс по определению кандидатов на пост главы района состоится 15 октября.