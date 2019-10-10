09 октября 2019

Экс-руководитель курганского района, которому поджигали дом, претендует на пост главы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет муниципальных образований Курганской области , богомолов олег, столбов александр
Александр Столбов (слева) возглавлял Далматовский район, будучи в команде бывшего губернатора Курганской области Олега БогомоловаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший глава Далматовского района Курганской области Александр Столбов подал документы на пост руководителя муниципального образования. В конкурсе по отбору кандидатур фигурирует всего два претендента, рассказали «URA.RU» в администрации района.

«Документы подал Александр Столбов, председатель Далматовской районной думы. Второй кандидат — Валерий Евсельев, начальник пожарно-химической станции „Лесопожарного центра“», — сообщила «URA.RU» специалист по связям с общественностью администрации Далматовского района.

Столбов руководил районом с 2009 года. Выборы проходили по прежней системе — с участием избирателей. За Столбова проголосовали 70% жителей района. Сразу после выборов в коттедж Столбова злоумышленники кинули зажигательную смесь, часть дома выгорела.

Второй кандидат Валерий Евсельев известен тем, что привлекался к уголовной ответственности за растрату и служебный подлог. В суде был полностью оправдан и отсудил компенсацию у государства в размере 35 тысяч рублей.

Конкурс по определению кандидатов на пост главы района состоится 15 октября.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...