Пермский инвалид-колясочник получил переломы на крыльце мэрии

Женщина-инвалид получила травмы на крыльце местной администрации Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Инвалид-колясочник в Нытве (Пермский край) получил два перелома на крыльце местной администрации. О случившемся «URA.RU» сообщили в организации общества инвалидов Прикамья. Инцидент произошел в июле, но известно о нем стало только сейчас. Татьяна Боброва, инвалид первой группы, приехала на прием к чиновникам, чтобы решить вопрос с обеспечением доступности своей квартиры.

«В тот момент, когда женщина поднималась по пандусу, ее инвалидная коляска опрокинулась из-за неровности пандуса. После падения Татьяна Боброва получила два перелома плечевых суставов и один — предплечья», — пояснили в краевом обществе инвалидов.

Местный участковый провел по данному факту проверку, не нашел оснований для возбуждения административного дела. После инцидента администрация района устранила неровность, ставшую причиной падения инвалида. «Однако ремонт не привел к устранению нарушений, с которыми, очевидно, был построен пандус, — отметила председатель краевой организации общества инвалидов Надежда Романова. В администрации Нытвенского района корреспонденту «URA.RU» заявили, что предоставят письменный комментарий позже.