Инцидент произошел на уроке ОБЖ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учитель школы №2 в поселке Боровский избил и обматерил учеников на уроке. Видео инцидента выложено в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

На ролике видно, как учитель со словами: «Давно не получали», — толкает детей, ругаясь на них матом. Из комментариев к посту понятно, что речь идет об учителе ОБЖ. Интересно, что комментаторы разделились во мнениях — одни считают, что поведение педагога недостойно, другие заступаются за него, аргументируя, что дети сами довели преподавателя.

В департаменте образования Тюменской области запрос «URA.RU» перенаправили в администрацию Тюменского района. Там агентству подтвердили подлинность видео. «Мы находимся в шоке. Безусловно, поведение преподавателя непедагогично. В школу выехала комиссия управления образования муниципалитета, мы будем всесторонне изучать ситуацию и сообщим о результате проверки», — рассказали в пресс-службе администрации.

В настоящий момент учитель отстранен от занятий с детьми.