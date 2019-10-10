Ученики тюменской школы, где педагог избил и обматерил детей, встали на его защиту

Ученики школы стали защищать учителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученики школы поселка Боровский под Тюменью, где учитель ОБЖ накричал и побил нескольких учеников, рассказали об обстановке в школе. Как они сообщили «URA.RU», почти все дети встали на сторону педагога.

«Мне кажется, что в этой ситуации виноват класс, так как он не отличается хорошим поведением. Они (школьники, — прим. ред.) могли спровоцировать учителя на такие поступки. Этот класс часто доводит учителей. В этом случае я полностью на стороне Виктора Эдуардовича, но можно было обойтись без рукоприкладства», — отмечает ученица Боровской школы. Также она добавила, что это один из тех учителей, которых она уважает и внимательно слушает на уроках. Того же мнения придерживаются и другие ученики.

«У этих парней не самая лучшая репутация в школе. У Виктора Эдуардовича стальные нервы, не знаю, что нужно было сделать, чтобы вывести его из себя», — отмечает другой ученик. Еще один парень отмечает, что педагог никогда не повышал голос на их класс.

Педагог проработал в Боровской школе меньше года. Директор школы Ирина Бакланова пока не может прокомментировать ситуацию — как пояснили «URA.RU», она находится на следственных мероприятиях. Региональный департамент образования также отказался от оперативного комментария. Как рассказали в СУ СКР по Тюменской области, на территории учебного заведения проводится доследственная проверка. Ранее «URA.RU» сообщало, что в соцсетях появился видеоролик, на котором учитель ОБЖ второго корпуса Боровской школы толкает учеников и ругается на них матом.