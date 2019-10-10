В аэропорту Кольцово ожило табло после пятичасовой паузы

Военные поставили Ан-12 на шасси и укатили с ВПП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Военный самолет экстренно сел в Кольцово

В Екатеринбурге открыли аэропорт Кольцово после более чем пяти часов простоя. К аэропорту уже приближаются на посадку два самолета — из Праги и Тель-Авива.

«Аварийный Ан-12 эвакуировали со взлетной полосы. Возобновлена работа аэропорта. За время простоя были задержаны 40 рейсов, три рейса отменены», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Ранее «URA.RU» сообщило, что Ан-12, прилетевший в Екатеринбург из Челябинска, совершил посадку «на брюхо». Шасси отказало во время посадки, поэтому экстренную посадку КВС не запрашивал. На борту находились 17 человек, но никто не пострадал. Стало известно, что этот борт был изготовлен в 1968 году и имеет двойную военную и гражданскую регистрацию. В результате ЧП аэропорт Кольцово не работал более пяти часов. Задержаны десятки рейсов, самолеты в Екатеринбург отправлялись на запасные аэродромы. Больше тысячи пассажиров застряли в аэропортах Челябинска, Тюмени и Перми, где посадили самолеты, следующие в столицу Среднего Урала.