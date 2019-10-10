По дороге сложно проехать после дождя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зауральцы пожаловались властям, что дорога до деревни Бердюгино Целинного района требует ремонта. Районные чиновники в ответ пообещали, что рабочие будут подстригать траву на обочине. Информация появилась на правительственном сайте приема жалоб «Обратись».

Местный житель подкрепил обращение видео. Находясь за рулем, он показал, как машина едет по дороге после дождя. «По этой дроге ездят школьные автобусы с детьми. Углы наклона поверхности к обочинам недопустимы ни по одним стандартам, многочисленные ямы. В некоторых местах машинам не разъехаться», — говорится в обращении. Мужчина просит хотя бы подсыпать дорогу щебнем и включить в план ремонта.

Чиновники Целинного района ответ пометили «Принято положительное решение». Также указали, что дорогу обслуживает «Щучанское ДРСУ». «При содержании этой дороги проводятся следующие работы: 1. В летний период: скашивание травы косилкой; профилирование автогрейдером; ликвидация колей на проезжей части. 2. В зимний период: очистка обочин от снега; устройство траншей в снегу бульдозером. Иных работ не предусмотрено», — сообщили районные чиновники заявителю.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Курганской области отметил, что в этом году все средства дорожного фонда уже израсходованы. Возможно, средства найдут через год. «Вопрос ремонта в виде улучшения щебнем будет рассматриваться при планировании работ на 2020 год, исходя из средств регионального дорожного фонда», — ответил департамент.