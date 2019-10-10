Путин признался, что ему сломали нос

Президент России Владимир Путин рассказал, что в детстве ему сломали нос на тренировке по боксу. Этой историей он поделился с боксерами на международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.
«Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, и все это прекратилось», — рассказал Путин. По его словам, после травмы пришлось долго восстанавливаться, а потом президент ушел в другой вид спорта.
На форуме боксеры вручили президенту «бриллиантовую» боксерскую перчатку, с именами российских чемпионов мира, сообщает «Пятый канал». Также спортсмены попросили Путина посетить их тренировку. Президент осмотрел стенд Федерации бокса России вместе с министром спорта РФ Павлом Колобковым и вице-премьером по вопросам культуры и спорта Ольгой Голодец.