«Ипотечное агентство Югры» потратит миллиарды на развитие нового рынка жилья

В Ханты-Мансийске появятся новые арендные дома Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Ипотечное агентство Югры» потратит 2,7 миллиарда рублей на покупку новых арендных домов. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

На собрании акционеров «Ипотечного агентства Югры» было принято решение об увеличении уставного капитала дополнительной эмиссией акций на сумму в 2,7 миллиарда рублей. Выпущенные ценные бумаги будут принадлежать департаменту по управлению госимуществом ХМАО. «За счет бюджетных инвестиций „Ипотечное агентство Югры“ планирует приобретение объектов недвижимости, расположенных в Ханты-Мансийске, в микрорайоне Иртыш, для последующей сдачи в найм (аренду)», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в депсвязей.

На сайте правительственной структуры указано, что на сегодня она владеет пятью арендными домами в Нефтеюганске, Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Источник «URA.RU» в правительстве ХМАО заявил, что выкуплены будут новостройки, в которых планируется размещение участников Всемирной шахматной олимпиады, которая должна пройти в Ханты-Мансийске летом 2020 года.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что правительство Югры собирается потратить часть профицита, который появился в бюджете ХМАО 2019 года, на проекты к Всемирной шахматной олимпиаде.