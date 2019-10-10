Пассажир с пистолетом посадил в Ростове-на-Дону лайнер, летевший в Болгарию

Пассажирский самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку из-за пассажира с травматическим пистолетом. Авиалайнер, выполнявший рейс из Москвы в Болгарию, сел в Ростове-на-Дону.
«Один из пассажиров хотел передать бортпроводнику свой травматический пистолет. Тот сообщил пилотам, что на борту летит человек с оружием, самолет немедленно посадили», — пишет «Утро.ру» со ссылкой на telegram-канал Life Shot. Источник агентства Nation News сообщил, что посадка произошла по техническим причинам.
Сообщается, что пистолет находился в ручной клади одного из пассажиров. Сейчас выясняется, как ему удалось пройти досмотр и пронести на борт оружие. Эвакуация пассажиров не проводилась, самолет вылетел в пункт назначения в город Бургас.
В авиакомпании отметили, что самолёт совершил внеплановую посадку в целях обеспечения безопасности. «Одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне. Правоохранительными органами Ростова-на-Дону проводится проверка», — пояснили в пресс-службе «Аэрофлота»
После инцидента в ростовском аэропорту проводится внутренняя проверка. «Усилен контроль за работой инспекторов досмотра; с сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности, проведены дополнительные инструктажи по соблюдению Технологии и стандартов досмотра», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе аэропорта Шереметьево.