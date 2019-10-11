Зеленский признал отсутствие цивилизации и инфраструктуры в Крыму при украинской власти

Владимир Зеленский раскритиковал прошлое полуострова Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию в Крыму, когда полуостров находился под украинской юрисдикцией. Как заявил Зеленский, в то время на полуострове отсутствовала цивилизация.

«Мы же знаем, что там цивилизации и инфраструктуры не было», — цитирует ТАСС Владимира Зеленского. Сейчас же, по словам Зеленского, ситуация по Крыму сложная и многое зависит от жителей полуострова. «Мы любили Крым, потому что он наш», — заключил глава Украины.

Договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2014 года. В октябре 2019 года Владимир Зеленский заявил о том, что не хочет возвращать Крым и Донбасс Украине, напоминает «Утро.ру».