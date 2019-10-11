В Саратове убийцу ребенка переодели в омоновца, чтобы спасти от самосуда толпы

Предполагаемого убийцу вывели в форме и маске Фото: Илья Московец © URA.RU

В Саратове предполагаемого убийцу девятилетней девочки переодели в форму сотрудника ОМОН, чтобы он прошел мимо разъяренной толпы, жаждущей совершить над подозреваемым самосуд.

«Он был с девочкой в гараже двое суток. <…> Народ начал требовать крови. Прибыл ОМОН. И его якобы вывели в форме через толпу», — сообщил ИА REGNUM очевидец Илья. Он также отметил, что это доказывается тем, что из гаражного бокса в маске выходил только один «омоновец». Его сопровождали двое полицейских.

Уточняется, что задержанный по подозрению в расправе над ребенком мужчина ранее уже проходил по статье «Насильственные действия сексуального характера». По информации местных СМИ, во время допроса задержанный признался в совершенном преступлении.

Тело девятилетней девочки было обнаружено в Саратове в ночь на 11 октября. Ребенка искали почти двое суток, передает RT. Ранее сообщалось, что местные жители атаковали полицейский участок и устроили стихийный митинг, требуя немедленной расправы над предполагаемым преступником.