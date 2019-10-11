Приказ Минздрава о медкомиссиях увеличит число «забракованных» водителей

При этом принципиальная для водителей цифра еще не озвучена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новые правила прохождения транспортной комиссии увеличат число «забракованных» водителей. Об этом «URA.RU» сообщил главный внештатный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

Согласно приказу Минздрава, который находится на регистрации в Минюсте, при прохождении медкомиссии, учащиеся автошкол и лишенные прав водители будут обязаны сдать мочу для анализа на наркотики и пройти тест на выявление хронического алкоголизма.

«Мера правильная. Это увеличит число забракованных водителей. Заставит их отказываться от алкоголя», — отметил Забродин.

Тест на хронический алкоголь выявляет наличие определенного белка — карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDТ), который накапливается при длительном приеме алкоголя. Забродин пояснил, что сейчас наркологи ждут принципиальной цифры от Минздрава — уровень трансферрина, после которого врач должен будет запретить человеку садиться за руль.

«Алкоголь присутствует у нас в быту, он распространен. Нам бы тут с водами не выплеснуть младенца. Цифры должен дать Минздрав», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что наркодиспансеры будут готовы к новым пациентам, и указал, что стоимость транспортной комиссии вырастет, но незначительно.