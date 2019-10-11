Мать пермского экс-губернатора продала долю в одной из крупнейших телекомпаний

Мать экс-губернатора Прикамья Олега Чиркунова Мария продала 80-процентную долю в телекомпании «Рифей-Пермь». Об этом говорится в системе СБИС.
Сделка зафиксирована 9 октября. Новым владельцем акций стал руководитель компании ITPS (внедряет информтехнологии для нефтяных компаний) Леонид Тихомиров. Теперь в его руках 90% «Рифея». По данным «Коммерсанта», сумма сделки могла составить 100-120 млн рублей. Ранее доля Чиркуновой принадлежала ее сыну, который владел акциями с декабря 2017 по март 2019 года.
В начале года сообщалось, что «Рифей» может приобрести «ПФП-группа» Андрея Кузяева. В случае сделки организация Кузяева станет главным игроком на краевом медиарынке.
Чиркунов возглавлял Прикамье с 2005 по 2012 год. Владеет холдингом «ЭКС» и торговой сетью.