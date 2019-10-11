Роскачество не нашло качественное пиво в российских магазинах

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Бар «На работе» и парк Павлика Морозова. Екатеринбург, специи, пивная
Пивная продукция в России не соответствует ГОСТуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Под категорией пивных напитков производители маскируют слабоалкогольные коктейли, при этом вся продукция не соответствует ГОСТу. К соответствующим данным пришли специалисты Роскачества в ходе исследования.

Как сообщили в ведомстве, проблема введения потребителей в заблуждение существует из-за отсутствия четких идентификационных признаков пивных напитков в России. В ходе первого этапа исследования была проверена продукция семи торговых марок по 27 показателям качества и безопасности. При этом нарушения присутствовали во всех исследованных товарах.

«Впервые за всю историю исследований Роскачества ни один из исследованных продуктов не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям», — говорится в сообщении ведомства. Также результаты показали, что напитки не соответствовали к содержанию пивного сусла или пива (не менее 40%). Роскачество планирует продолжить работу по данной категории.

Ранее Росстандарт предупредил о возможном прекращении производства крафтового пива, однако эксперты угрозы напитку опровергли, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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