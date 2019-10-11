Из-за проверки водителей на алкоголизм медкомиссия на права подорожает

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Медиафорум по проектам ЕР. Москва, тест на алкоголь, алкотестер
Среди российских водителей будут искать хронических алкоголиковФото: Александр Мамаев © URA.RU

Прохождение медицинской комиссии для получения водительского удостоверения в России может стать дороже. Это связано с новым приказом Минздрава о сдаче обязательных анализов на маркеры наркомании и хронического алкоголизма.

«Новые обязательные анализы загрузят лаборатории и потребуют закупки экспресс-тестов, поэтому справки для водителей подорожают», — пишет «Ридус». Из-за того, что часть желающих не сможет пройти медкомиссию законным путем, не исключен и рост рынка поддельных медицинских заключений. Но обладатели фальшивых справок рискуют провести за решеткой 15 суток.

Ранее Минздрав России утвердил новые правила прохождения водительских медкомиссий для граждан, претендующих на получение прав, а также для тех, кто желает вернуть удостоверение водителя после лишения. Так, теперь обязательным станет тест на определение в крови маркера, указывающего на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина будут направлять в наркодиспансер.

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© Служба новостей «URA.RU»
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