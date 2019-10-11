10 октября 2019
09 октября 2019

Нового руководителя курганского следственного комитета ждут раньше намеченного срока

© Служба новостей «URA.RU»
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Богдан Францишко переезжает в КурганФото: сайт ГСУ СКР по республике Крым

Новый руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области Богдан Францишко приедет в Курган за несколько дней до официального представления, которое намечено на 14 октября. Об этом «URA.RU» сообщили информированные источники, близкие к правоохранительным органам.

«Он приедет уже утром в субботу», — уточнил инсайдер. Прибудет ли кто-то из руководства СК, чтобы представить нового руководителя силового ведомства, собеседник агентства сообщить не смог.

Официально приказ о назначении Францишко подписан президентом 3 октября. До назначения в Курган 43-летний Богдан Францишко занимал пост заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел в крымском СК. Врио руководителя зауральского СУ СК после перехода Петра Крупени в Псков с ноября 2018 года являлся Дмитрий Цымбаленко.

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