Нового руководителя курганского следственного комитета ждут раньше намеченного срока

Новый руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области Богдан Францишко приедет в Курган за несколько дней до официального представления, которое намечено на 14 октября. Об этом «URA.RU» сообщили информированные источники, близкие к правоохранительным органам.
«Он приедет уже утром в субботу», — уточнил инсайдер. Прибудет ли кто-то из руководства СК, чтобы представить нового руководителя силового ведомства, собеседник агентства сообщить не смог.
Официально приказ о назначении Францишко подписан президентом 3 октября. До назначения в Курган 43-летний Богдан Францишко занимал пост заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел в крымском СК. Врио руководителя зауральского СУ СК после перехода Петра Крупени в Псков с ноября 2018 года являлся Дмитрий Цымбаленко.