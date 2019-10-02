Курганские силовики ждут нового руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области возглавит Богдан Францишко. Указ президента об этом назначении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, сообщают информированные источники. Ранее это назначение анонсировали источники «URA.RU».

«Назначить на 5-летний срок полковника юстиции Богдан Францишко руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области», — говорится в указе.

До назначения в Курган 43-летний Богдан Францишко занимал пост заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел в крымском СК. Врио руководителя зауральского СУ СК после перехода Петра Крупени в Псков с ноября 2018 года являлся Дмитрий Цымбаленко.