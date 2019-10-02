01 октября 2019
30 сентября 2019
29 сентября 2019

В Курган приедет новый руководитель силового ведомства. Прогноз «URA.RU» сбылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в общежитии по адресу Тельмана, 10. Курган, следственный комитет
Курганские силовики ждут нового руководителяФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области возглавит Богдан Францишко. Указ президента об этом назначении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, сообщают информированные источники. Ранее это назначение анонсировали источники «URA.RU».

«Назначить на 5-летний срок полковника юстиции Богдан Францишко руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области», — говорится в указе.

До назначения в Курган 43-летний Богдан Францишко занимал пост заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел в крымском СК. Врио руководителя зауральского СУ СК после перехода Петра Крупени в Псков с ноября 2018 года являлся Дмитрий Цымбаленко.

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