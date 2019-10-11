Призывников не выпускали из здания военкомата, чтобы они не сбежали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около 30 призывников из Губкинского (ЯНАО) несколько часов не могли выйти из здания военкомата. Дверь была закрыта на ключ, чтобы они не сбежали. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Аргументировали тем, что призывники убегают, и ссылались на 400 приказ Минобороны, что на призывном пункте должен быть распорядок дня и его нужно соблюдать», — сообщил собеседник агентства.

На кадрах записи видно, как мужчина в белой рубашке открывает дверь, которая была закрыта на ключ, и выпускает, по всей видимости, сотрудника, после чего дверь снова закрывает на ключ. В этот момент один из призывников просит выпустить его, однако в ответ слышит: «Я же вам сказал, идите по врачам, вы пришли на медкомиссию».

По словам инсайдера, призывников не выпускали с утра и до обеда. «Около двенадцати [часов дня] открыли дверь, так как был вызван сотрудник полиции. И пока полицейский находился здесь — дверь была открыта. Сейчас уже обед и всех выпустили. Не знаю, как будет проходить после обеда», — подчеркнул источник.

Он добавил, что дверь закрывал заведующий сектором по воинскому учёту управления по делам ГО и ЧС и безопасности населения. Дозвониться до него и его коллег корреспонденту «URA.RU» не удалось. В окружном военкомате агентству сообщили, что в Губкинском нет военкомата. «Это военноучетный стол мэрии. Они не в нашем подчинении. Замечание им уже сделано», — отметили там.

Видео: Иван Передерий