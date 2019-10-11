Минздраву не хватило полномочий, чтобы платить врачам зарплату по-новому

Для внедрения новой системы начисления заработной платы врачам Минздраву не хватило полномочий. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
«Структура зарплаты разработана в 2014 году. Внедрить ее мы не в состоянии. Не в наших полномочия», — приводит слова Скворцовой ТАСС. Чиновница уточнила, что за методику в ответе Минздрав России, а вот за ее использование — сами регионы. При этом выход Скворцова видит в том, чтобы внести изменения в Трудовой кодекс. Это позволило бы правительству поручать ведомствам влиять на систему отраслевой оплаты труда.
Ранее Минздрав разработал меры по модернизации первичного звена здравоохранения. Они коснулись изменений в системе оплаты труда, транспортной доступности первичной медико-санитарной помощи и обновления инфраструктуры лечебных заведений, передает деловая газета «Взгляд».
Изначально проработать вопрос о надбавках к зарплатам медработников поручил правительству президент России Владимир Путин.