Минздраву не хватило полномочий, чтобы платить врачам зарплату по-новому

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Прививку от гриппа поставит первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, а также руководители органов исполнительно власти региона. Челябинск, доктор, врач, гехт ирина
Российские врачи рискуют не получить надбавку к зарплатеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для внедрения новой системы начисления заработной платы врачам Минздраву не хватило полномочий. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Структура зарплаты разработана в 2014 году. Внедрить ее мы не в состоянии. Не в наших полномочия», — приводит слова Скворцовой ТАСС. Чиновница уточнила, что за методику в ответе Минздрав России, а вот за ее использование — сами регионы. При этом выход Скворцова видит в том, чтобы внести изменения в Трудовой кодекс. Это позволило бы правительству поручать ведомствам влиять на систему отраслевой оплаты труда.

Ранее Минздрав разработал меры по модернизации первичного звена здравоохранения. Они коснулись изменений в системе оплаты труда, транспортной доступности первичной медико-санитарной помощи и обновления инфраструктуры лечебных заведений, передает деловая газета «Взгляд».

Изначально проработать вопрос о надбавках к зарплатам медработников поручил правительству президент России Владимир Путин.

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