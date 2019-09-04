Путин поручил увеличить доплаты медработникам

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о надбавках к зарплатам медработников, оказывающих первую помощь. Как следует из распоряжения, опубликованного на сайте Кремля, соответствующие сведения должны быть представлены главе государства до 1 ноября.
«Представить предложения, касающиеся <…> установления ежемесячных дополнительных денежных выплат медицинским работникам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, <…> до 1 ноября 2019 года», — приводит выдержку из поручений «Национальная служба новостей».
Также правительство до 30 ноября должно проанализировать уровень зарплат медработников, оказывающих первую помощь, говорится в документе.
Как писало «URA.RU», этим же указом Путин распорядился обеспечить медработников служебным жильем, которое можно будет приватизировать после десяти лет работы в медучреждениях. Также Минздраву предстоит проработать предложения по обеспечению детей врачей местами в детских садах и школах.