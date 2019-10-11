Странам СНГ следует поддерживать устоявшиеся веками традиции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив, что при этом он не выступает против либерализма.
«Пытаются там меня пощипывать по поводу того, что я говорил о либерализме. Ничего против либерализма не имею», — приводит ТАСС слова Путина в ходе заседании Совета глав СНГ. Однако глава России напомнил, что у стран содружества есть свои традиции и веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия, которые следует развивать и поддерживать.
Ранее Владимир Путин в беседе с Financial Times заявил о том, что «так называемая либеральная идея», по его мнению, себя изжила, напоминает «Национальная служба новостей». Позже пресс-секретарь президента РФ пояснил, что хоть Путину и близки идеи либерализма, он выступает против их принудительного навязывания, пишет RT.