Из-за отходов птицефабрики в округе стоит ужасная вонь Фото: Илья Московец © URA.RU

В загрязнении окружающей среды обвинили Боровскую птицефабрику, расположенную под Тюменью. Анонимный пользователь выложил пост в группе «Наш столичный» в соцсети «ВКонтакте», снабдив его фотографиями отходов производства предприятия, считающегося одного из крупнейших в России в своей отрасли.

«Птицефабрика Боровская плевала на все законы и устроила слив отходов в жидком виде. Все это потом попадает в сточные воды. Вонь стоит просто ужасная! Вот про это надо было говорить Грете Турнберг в ООН», — говорится в сообщении.

В администрации Тюменского района, анонимному автору посоветовали обратиться в интернет-приемную органа власти. «Специалисты отдела муниципального земельного контроля и рекламы проведут проверку в отношении использования земельного участка Боровской птицефабрикой», — ответили в ведомстве.

«URA.RU» направило на предприятие запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответа на него пока не получено.

Фото: группа «Наш столичный» в соцсети «ВКонтакте»