Малышева назвала продукты, от которых нужно отказаться, чтобы не заболеть раком

Елена Малышева напомнила, что все переработанное мясо вредно для организма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ведущая программы «Жизнь здорово» на «Первом канале», доктор медицинских наук Елена Малышева напомнила, что употребление в пищу переработанного мяса опасно для здоровья и может спровоцировать рак. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Переработанное мясо — это готовое к употреблению мясо всех видов. К нему относятся карбонад, буженина, сосиски, сардельки и другие аналогичные продукты, пояснила Малышева. «Все переработанное мясо можно отменить, потому что никакой пользы в нем нет, только вред. Вред, связанный с рисками рака и гипертонии, потому что это мясо — грубосоленое, а соль повышает артериальное давление. Что касается красного мяса, оно должно употребляться несколько раз в неделю. Также нужно есть рыбу и другие продукты», — сказала врач.

Малышева напомнила, что три года тому назад с таким заявлением выступила всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), и Роспотребнадзор начал огромную программу, посвященную не только проверке безопасности продуктов, но и оценке их пищевых качеств и влияния на здоровье. «Это известные в мире данные, которые сейчас преломляются и применяются к оценке продуктов, которые покупаем мы в России», — отметила телеведущая.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что около 30% случаев заболевания раком связаны с употреблением табака, алкоголя, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью. Кроме того, риск развития рака возрастает при чрезмерном употреблении мяса, напоминает агентство Nation News.